Республиканский конкурс на лучшую новогоднюю ёлку собрал в Минске около 600 арт-объектов

Новости Беларуси. Не за горами самый любимый праздник для детей и взрослых - Новый год. В эти дни непременно хочется окунуться в рождество и почувствовать радость предпраздничных хлопот. Не забываем и про один из самых важных атрибутов новогодних праздников - ёлку.

В этом году предлагаем быть креативными и создать ёлку своими руками. Идеи для творчества как на ладони представлены в Республиканском центре технического творчества. Республиканский конкурс на лучшую новогоднюю ёлку проходит в Минске впервые, но уже собрал около 600 арт-объектов, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Каждая ёлка сделана школьниками вручную. Уникальная техника выполнения, нестандартные материалы, как оказалось, у детской фантазии нет предела.

Наталья Бурая, организатор республиканской выставки арт-ёлок:

Здесь у нас представлена антикризисная ёлка, которая выросла из мужского кирзового ботинка. В качестве подарков дети предлагают поделиться грецкими орехами, бубликами, сушками, луком... В общем, такая позитивная антикризисная елка.

Привет из солнечного лета. Эта новогодняя красавица непременно поднимет вам нестроение и подарит яркие воспоминания о летнем отдыхе: морские ракушки и кружева превратили обычный зонтик в настоящее произведение искусства.

Особого внимания заслуживают елки, выполненные в стиле техно-арт. Например, такое праздничное дерево приехало в столицу из Кобрина. Весит новогодняя красавица более 40 килограмм.

Альтернативный вариант ёлки, сделанной из ненужных материалов: старых металлических ключей, гаек, болтов, скрепок и даже осколков от зеркал. Несмотря на такие неприглядные украшения, елка получилась утонченной и изысканной.

Больше всего зрителям понравились елки, которые могли продемонстрировать зрителям всю неповторимую красоту.

Ян-Антони Дубровский:

Мне понравилась эта ёлка, она очень красиво крутиться, я бы тоже себе такую хотел.

Наталья Бурая, организатор республиканской выставки арт-елок:

Здесь представлены две елки-ракеты. Это не просто елки, они еще и летают, и участвуют в соревнованиях по ракетомоделированию. В каждую елку закладывается заряд, внизу зажигается и она взлетает на 50 метров, затем на парашюте опускается на заданную траекторию.

Елки, выполненные из льна, семечек и даже гусиных перьев... Как только ни пытались украсить ребята новогоднюю ёлку к праздникам. Правда оценивается в этом конкурсе скорее творческая идея. Даже из привычной для рукоделия бумаги можно создать неповторимый шедевр.