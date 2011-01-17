Новогодний бал в Большом театре оперы и балета: танцы, театрализованные салоны, выступления профессиональных артистов

Какая девушка, будучи девочкой, не хотела побывать на настоящем балу!? На этом мероприятии каждая девушка может стать и принцессой, и королевой, а в мужчине может пробудится рыцарь.

Галина Галковская, режиссер-постановщик:

Бал заставляет человека внутренне подтянуться к внутренней культуре. Когда мужчина танцует рядом с женщиной, когда идет поклон, — я наблюдала по танцам — наши замечательные современные мужчины становятся на несколько сантиметров выше, потому что при своей даме они поправляют спинку. Дамы чувствуют себя женщинами — они делают реверанас, проходят в туре вальса рядом со своим кавалером. Это было прекрасно! Это действительно заставляет задуматься о том, что есть мероприятия и развлечения, которые именно для души, ума и тела.

Традиция проводить балы стала возрождаться, и во многом это происходит благодаря усилиям коллектива Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Этот бал уже стал традиционным. Впервые мы попробовали его провести в 2010 году. Мы поняли, что людям он понравился, пришелся по душе. Все хотят стать участниками этого бала.

Человеку это дает возможность познать свою историю, свою культуру, приобщиться к прекрасному, прочувствовать удивительные мгновения общения с миром искусства, миром оперы, миром балета.

Сегодня в балу принимает участие более 300 человек. Это и солисты оперы, и солисты балета, и артисты кардебалета, и артисты хора, и два состава симфонического оркестра, плюс концертный оркестр «Немига» и много других коллективов, которые вместе с нами работают, которые в течение двух последних недель каждый день здесь готовились и репетировали.

Программа новогоднего бала длилась более 6 часов, в ее основе — самые различные забавы и развлечения. Кроме танцев, музыки, концерта, гостей и участников бала ждали разнообразные тематические салоны, многочисленные сюрпризы.

Галина Галковская:

Мы сделали программу салонов более театрализованной. Поэтические и восточные салоны построены по принципу мини-спектакля. Здесь было учтено, что должно создаваться новогоднее настроение, что надо смеяться, что должен быть повод послушать хорошую музыку.

Мы сделали очень разную программу: это и русский бал с вальсами, полонезами, полтергансом, полькой, это и венский бал, и, конечно, прекрасный концертный оркестр под управлением Александра Сосновского. Я думаю, что те участники, которые желает станцевать медленное танго или медленный форкстрот, насладятся программой.

Каждый мог попробовать себя в полонезе или мазурке, тем более что театр провел для гостей бала несколько предварительных уроков. Каждый мог полюбоваться на грациозных танцовщиц в восточном салоне или от души повеселиться в музыкально-поэтическом.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Подобного рода события у нас бывали не так часто, я даже и не помню, что бывали. Оперный театр, собственно, и начал возрождать новогодние балы, и это очень хорошо, потому что это говорит о том, что общество наше развивается.

Для руководства, организаторов, артистов, сотрудников театра, приглашенных участников бал — это, прежде всего, большая и сложная работа, а для гостей — это яркий и необычный праздник, ведь не так часто можно забыть о каждодневных проблемах и суете повседневной жизни и, как Онегин, окунуться в пленительную негу бала.

Традиция проводить такие танцевально-музыкальные массовые вечера — балы — возникла в XIV веке. В Беларуси подобные развлечения имеют не менее давнюю историю, чем знаменитые балы Людовика XIV, ведь балы Радзивиллов и других знатных родов славились на всю Европу. И теперь мы сами можем примерить на себя наряды и образы благородных кавалеров и дам и окунуться в волшебную атмосферу великолепного старинного бала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».