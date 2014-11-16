Мастер по валянию: При всей красоте, валяние требует физической силы и мужественного терпения

Портниха и модельер-конструктор в одном лице, специалист по капитальному ремонту и знаток радиотехники. Проще перечислить то, что она не умеет делать. Впрочем, сегодня метания Ольги Сташкевич закончились и она целиком посвятила себя мягкому ремеслу.

Ольга Сташкевич, мастер по валянию и вязанию:

Это такое что-то наркотическое, то есть от этого получаешь большое удовольствие. Валяние вообще соответствует моей скорости реализации, то есть я что-то придумываю, какая-то вспышка, цветовое решение. Я могу очень быстро это реализовать.

Ольга ни на один день не расстается с материалом, работает без выходных. Хорошо, что муж всегда рядом и готов помочь.

Ольга Сташкевич, мастер по валянию и вязанию:

Тяжелое выкатывание, тяжелое выбивание делает муж, иначе я просто бы не смогла справляться. При всей красоте процесса, творческости это трудоемкий процесс, он требует физической силы и мужественного терпения.

Шерсть, которая взвешена для пары тапочек, разделена на порции. И постепенно такая выкройка будет покрываться шерстью раз за разом, набирая плотность и вес, переворачиваться. Для этого еще нужна вода. Это мокрое валяние.

Для домашних тапочек 37 размера нужно 180 г шерсти и 12 часов непрерывной работы.

На создание шапок, сумок и накидок материала и времени понадобится гораздо больше. Зато как приятно потом красоваться в теплой авторской вещице и ловить удивленные взгляды окружающих.

Ольга Сташкевич, мастер по валянию и вязанию:

В валянии подкупает то, что это могут быть очень большие и очень приятные вещи. Скажем, у кого холодно на работе, но хочется, чтобы было тепло, можно сделать и красиво, и тепло, не сидеть при этом в какой-нибудь телогреечке.

Сегодня самая популярная вещь из войлока – это тапочки. А самый популярный цвет – ярко-оранжевый и апельсиновый. И выбирают его, как ни странно, мужчины.

Еще Ольга занимается войлочными игрушками. Как правило, это лягушки, собаки, коты. В домашней коллекции есть даже синий козел, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Сташкевич, мастер по валянию и вязанию:

Игрушка называется Дрема. Это наш домашний гном. Для взрослых людей. Он в полглаза и спит, и смотрит за нами, то есть он может за нами подглядеть и проконтролировать, что мы делаем, поступаем ли мы правильно. У него есть еще тапочки, они снимаются. От этого он кажется еще более домашним.

Времени на отдых у белорусской искусницы попросту нет. Она и не жалуется, ведь кому как не мастеру знакомо то приятное ощущение усталости от проделанной работы и гордость за созданную вещь.