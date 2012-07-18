Белорусские альпинисты штурмуют пик в Южной Америке

Новости Беларуси. Альпинисты Андрей Аноп, Сергей Варивода, Дмитрий и Олег Титовы 18 июля будут штурмовать Сайрекабур. Это высочайший пик горного массива пустыни Атакама. Его высота составляет 6024 м. над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня днем альпинисты планируют подняться до 4,5 тысяч метров и установить единственный штурмовой лагерь на краю снеговой линии. Штурм вершины намечен на 6.00 местного времени 19 июля (разница с минским - минус 7 часов).

Восхождение проходит в рамках белорусской экспедиции альпинистского проекта «Семь вершин» - неформальное объединение альпинистов, которые совершают восхождения на высочайшие вершины семи континентов.