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Белорусские альпинисты штурмуют пик в Южной Америке

18 июля 2012 07:06
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Новости Беларуси. Альпинисты Андрей Аноп, Сергей Варивода, Дмитрий и Олег Титовы 18 июля будут штурмовать Сайрекабур. Это высочайший пик горного массива пустыни Атакама. Его высота составляет 6024 м. над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня днем альпинисты планируют подняться до 4,5 тысяч метров и установить единственный штурмовой лагерь на краю снеговой линии. Штурм  вершины намечен на 6.00 местного времени 19 июля (разница с минским - минус 7 часов).

Восхождение проходит в рамках белорусской экспедиции альпинистского проекта «Семь вершин» - неформальное объединение альпинистов, которые совершают восхождения на высочайшие вершины семи континентов.

# Хобби # Альпинизм

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