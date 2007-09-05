Золотовалютные резервы страны восстановлены

В начале августа Нацбанк Беларуси оплатил задолженность за голубое топливо перед "Газпромом" за счет резервных средств. Тогда руководство Нацбанка пообещало восстановить недостающие деньги в течение месяца. На начало сентября текущего года золотовалютные резервы Беларуси достигли более 3 миллиардов долларов. А международные - превысили 2 миллиарда долларов. Наращивание резервов произошло за счет покупок на валютном рынке. Также увеличились средства на депозитах правительства в Нацбанке.