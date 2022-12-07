Прямой эфир

Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7% – до 7,797 млрд долларов

07 декабря 2022 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7 % и достигли почти 7 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7% – до 7,797 млрд долларов-1

Тенденция роста сохраняется второй месяц подряд. В октябре международные резервные активы также увеличивались. Тогда было +1,1 %. Такую информацию опубликовал Национальный банк Беларуси. Она размещена в свободном доступе на его официальном сайте.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.12.2022
06 декабря 2022 18:19

Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.12.2022

Минская делегация прибыла в Хошимин. Какая белорусская продукция пользуется спросом во Вьетнаме?
06 декабря 2022 15:22

Минская делегация прибыла в Хошимин. Какая белорусская продукция пользуется спросом во Вьетнаме?

Белорусские предприятия представили свои продукты на крупнейшей выставке продовольствия в Каире
06 декабря 2022 15:20

Белорусские предприятия представили свои продукты на крупнейшей выставке продовольствия в Каире