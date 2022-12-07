Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7% – до 7,797 млрд долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 2,7 % и достигли почти 7 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тенденция роста сохраняется второй месяц подряд. В октябре международные резервные активы также увеличивались. Тогда было +1,1 %. Такую информацию опубликовал Национальный банк Беларуси. Она размещена в свободном доступе на его официальном сайте.