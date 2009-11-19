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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились с начала года почти в 1,5 раза

19 ноября 2009 21:59
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Об этом Президенту во время планового отчета доложил глава Нацбанка Петр Прокопович.

За 10 месяцев все основные прогнозные показатели социально-экономического развития выполняются. В стране по-прежнему сохраняется стабильный курс национальной валюты. Беларусь успешно выполняет программу стенд-бай Международного валютного фонда. Есть полная уверенность, в том, что в декабре мы получим очередной транш кредита МВФ. На это же время запланировано снижение процентных ставок рефинансирования на 0,5%.

Петр Прокопович, председатель правления национально банка республики Беларусь:
- С 1 января по 1 ноября 2009 года золотовалютные резервы в международном определении увеличились более чем на 1,4 раза. Мы и дальше будем наращивать наши золотовалютные резервы. Я думаю, что 1 января 2010 года они составят не менее 5 миллиардов долларов. Это хорошая основа для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать стабильность национальной валюты.

# Экономика # Лукашенко

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