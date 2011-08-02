Золотовалютные резервы Беларуси составляют более $4 млрд.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Сергей Румас. В то же время, отношение госдолга к ВВП составило на 1 апреля 2011 года 55,4%, впервые превысив предельное значение этого показателя в размере 55%, как это установлено Концепцией национальной безопасности Беларуси, пишет БелТА.В 2011 году прогнозируется соотношение валового внешнего долга к ВВП от 68% до 73%. По текущему внешнему госдолгу выплаты в 2013-2014 годах составят более $3 млрд.