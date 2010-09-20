Золотовалютные резервы Беларуси до конца года могут вырасти более чем на миллиард долларов

Об этом Президенту Александру Лукашенко сообщил Председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович, представив плановый отчет о работе банковской системы страны за восемь месяцев года.

Нацбанк выполняет все основные показатели денежно-кредитной политики. Платежная система устойчива, а курс национальной валюты не выходит за установленные пределы. Так, с начала года курс белорусского рубля по отношению к корзине валют изменился менее чем на полпроцента. Кредиты с каждым месяцем становятся более доступными как для населения, так и для предприятий. Ставка рефинансирования в течение 2010 снижалась шесть раз.

Петр Прокопович заверил Президента, что до конца года стабильная ситуация в банковской сфере сохранится.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Валютная выручка в этом году более чем на 20% выше, чем в прошлом году. А это ни мало ни много, а более 2,5 миллиардов долларов — мы получили в этом году от валютной выручки. Достаточно сказать, что у нас на 1 сентября золотовалютные резервы составили 6 миллиардов 55 миллионов долларов США. Если сравнить с тем, что было год назад, с начала прошлого года, то это фактически в два раза выше. Мы полностью будем выполнять наши прогнозные показатели и по накоплению золотовалютных резервов.

Золотовалютные резервы должны к концу года увеличиться от 500 миллионов до 1,2 миллиардов. Я думаю, что в таком промежутке у нас будет показатель на 1 января. То есть ситуация с резервами стабильная. Лучше ситуация и с валютной выручкой.

Это две основы, чтобы курс нашей валюты и дальше был стабильным и никаких резких колебаний у нас не было.