Знак качества. Хотели получить многие, достался единицам

Правительство вручило премии за качество топ-предприятиям страны. Оценивали белорусские компании десятки экспертов. В качестве бонуса, в ближайшие 5 лет они смогут маркировать продукцию знаком качества Правительства.

Говорят, качество — это когда возвращается покупатель, а не товар. Премию за такие достижения Правительство вручает ежегодно с 1999 года. Претендовать на нее может любое предприятие – от небольшой туристической компании до гигантского машиностроительного завода. Главное – оказывать услуги или производить товары, которые выдержат всякую конкуренцию.

Среди лауреатов – 10 белорусских компаний. Сыродельный завод в Брестской области, отель в Бобруйске, швейная фабрика в Солигорске, национальный аэропорт Минск и Могилевский мясокомбинат. Пошли, казалось бы, по «стандартному» пути. Ставку сделали на грамотный менеджмент, учли евростандарты и запросы потребителей. Требование Правительства – ускорить сертификацию. Она снимет всякие технические барьеры для экспорта товаров. На выходе получится отличный результат.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Пришлось перестраивать всю систему работы предприятия, что в дальнейшем сыграло положительную роль, начиная с того, что предприятие стало устойчиво прибыльным. Пассажиропоток увеличивался с 2005 года, фактически, сейчас он увеличился в два раза.

Людмила Ковалева, заместитель директора мясокомбината:

У нас на предприятии внедрена система безопасности пищевых продуктов на производство мяса и производство копченостей из птицы. Это позволяет увеличить объем производства и реализации продукции не только на нашем, но и на российском рынке.

Игорь Конончук, директор могилевского молокоперерабатывающего завода:

Действительно, если сегодня покупателю сам продукт не понравится, то больше он эту продукцию покупать не будет. Мы за последних пять лет увеличили производство в 13 раз.

В холле Дворца республики – настоящая выставка достижений народного хозяйства. Все это важные части мозаики национальной экономики. Многим скептики пророчили короткую жизнь. Так было с Борисовским комбинатом хлебопродуктов, когда он замахнулся на производство макарон.

Премии лучшим вручал премьер-министр. В качестве бонуса — возможность использовать особый знак отличия в маркировке продукции на протяжении 5 лет. Правительство ручается

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации РБ:

Самый главный фактор — человеческий, когда идея качества становится национальной идеей, когда это действительно проникает в каждого человека.

Чем лучше марка продукции, тем шире возможности производителей. В том числе и экспортные. А поставки за рубеж нужно постоянно наращивать. Побеждают хоть и количеством, покоряют-то – качеством.