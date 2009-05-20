З.Ломать: Для импортного пива в Беларуси нет никаких запретов и препятствий

КГК выступает не за ограничение импорта пива, а ведет борьбу с теневыми схемами реализации этого продукта в Беларуси

Об этом заявил председатель КГК Зенон Ломать на рабочем совещании с ведущими пивоварами республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК. - Для импортного пива в Беларуси нет никаких запретов и препятствий. Комитет госконтроля не выступает за какие-либо ограничения его импорта. Мы против теневых схем его реализации, при которых казна недосчитывается миллиардных сумм налоговых отчислений», - сказал руководитель главного контрольного ведомства страны.



Комитетом госконтроля были раскрыты отдельные схемы вовлечения импортного пива в нелегальный оборот. В отношении ряда незаконно работавших структур финансовой милицией Комитета госконтроля возбуждены и расследуются уголовные дела.



На совещании было отмечено значительное улучшение работы предприятий пивной отрасли Беларуси в последние годы. По сравнению с 2002 годом отечественные пивовары увеличили производство пива на 74,4%. В 2008 году белорусские предприятия выпустили 35,4 млн. дал пива, при этом 99% приходится на долю 7 ведущих производителей: «Криница», «Пивзавод «Оливария», «Лидское пиво», «Пивоваренная компания «Сябар», «Брестское пиво», «Речицапиво», «Двинский бровар».



В то же время есть и проблемы: не выполняется программа развития пивоваренной отрасли на 2006-2010 годы, недостаточно внимания уделяется рекламе, дизайну, потребительской таре. Был поднят вопрос о введении института специмпортера пива. По мнению Комитета госконтроля, эта мера позволит обеспечить прозрачность оборота пива. При этом еще раз было подчеркнуто, что никаких ограничений на импорт пива вводить не планируется.



Критике была подвергнута работа производителей пива по экспорту своей продукции. Так, за весь прошлый год экспортировано всего 0,8 млн. дал пива (при задании программы 2,9 млн. дал). На совещании о существующих проблемах высказались руководители пивоваренных компаний, концерна «Белгоспищепром», Минторга, Белкоопсоюза, Минсельхозпрода.



