Зиновский: Бизнес должен очень серьёзно сотрудничать с государством в решении каких-то крупных социальных проблем

Об этом заявил сегодня председатель Национального статистического комитета, председатель Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Владимир Зиновский на конференции «Развитие и либерализация экономики: встречные шаги и взаимные обязательства государства и бизнеса».

Владимир Зиновский, председатель Совета по развитию предпринимательства в Беларуси:

Бизнес должен очень серьёзно сотрудничать с государством в решении каких-то крупных социальных проблем: это и строительство жилья, и строительство каких-то социальных объектов. В конце концов, какая-то определённая спонсорская помощь для развития государства. Некоторые государственные чиновники считают, что бизнес чем-то обязан. Ничего не обязан — именно партнёрство в каких-то социальных моментах. Очень важно, чтобы было взаимопонимание с одной и с другой стороны.