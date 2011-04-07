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Зимбабве предлагает Беларуси сотрудничество в области добычи полезных ископаемых

07 апреля 2011 12:00
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Такое предложение озвучил сегодня вице-президент африканской республики Джон Нкомо на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Страна также заинтересована в поставках белорусской сельхозтехники, в частности тракторов МТЗ.

У обоих государств есть потенциал для успешного сотрудничества, и Беларусь настроена на достаточно серьезную работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Потенциал наших стран огромен, и мы действительно можем налаживать очень хорошие торгово-экономические отношение, создание совместных компаний и вести по всем направлениям серьезную работу.

Джон Нкомо, вице-президент Республики Зимбабве:
Мы готовы к сотрудничеству, и нам есть, что предложить вашей стране. У обеих стран сегодня есть потенциал для совместной работы в сферах взаимного интереса.

# Экономика

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