Журналистов попросили покинуть зал переговоров глав правительств Беларуси и России

В Москве начался очередной раунд белорусско-российских переговоров по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

Белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Сидорским находится в Доме правительства.

Началась встреча в формате "один на один" глав правительств двух стран Сергея Сидорского и Михаила Фрадкова. Вчера белорусская делегация во главе с премьер-министром провела шестичасовые переговоры в Министерстве экономического развития и торговли России. Поздно вечером началась встреча премьеров двух стран.

И очередной, весьма показательный и неприятный инцидент. После вступительного слова Фрадкова всех журналистов попросили покинуть зал. Выступление премьер-министра Беларуси проходило без присутствия представителей СМИ, что вызвало недовольство как у белорусских, так и российских журналистов. Такое решение - элементарное нарушение протокола и этикета, принятого во всем мире. К примеру, когда в нашу страну приезжает тот же Фрадков и встречается с главой государства, не смотря на разницу статусов президент или премьер-министр, российским журналистам всегда дают возможность записать выступление своего премьера, а не выдворяют сразу же после выступления белорусского лидера. Свое решение Россия объяснила тем, что Сергей Сидорский уже озвучил свою позицию по прилету в аэропорт Внуково.

Отметим, что в последнее время российские СМИ ведут себя довольно некорректно по отношению к соседям и, смакуя, со злорадством сообщают, что белорусам с каждым днем становится жить все хуже.