Жорес Алферов: Белорусские физики на самых передовых позициях

Белорусские ученые занимают самые передовые позиции в современной физике и электронике.

Об этом сегодня заявил лауреат Нобелевской премии, Жорес Алферов, посетив Белорусский Государственный университет. Со студентами и преподавателями главного ВУЗа страны академик поделился своими научными разработками, а также подчеркнул потенциал белорусской физики. По мнению Алферова – учеными Беларуси достигнуты высокие результаты в области нанотехнологий, что может сыграть решающую роль в противостоянии мировому финансовому кризису.

- Потенциал белорусской физики мало чем отличается от потенциала физических институтов России. Очень высоко оцениваю. И давно уже белорусские физики на самых передовых позициях. Опора на науку - есть главная дорога по выходу из кризиса для планеты всей. В том числе, я думаю, и для России, Беларуси и Европейских стран,- заявил Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук академик