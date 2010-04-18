Жизнь в белорусском Полесье: мелиорация и полешуки

Осушение болот по нормативам Советского союза сейчас, как мы знаем, можно назвать скорее экологической диверсией. А звание «полешук» несло на себе некий отпечаток страдающего народа. В новом времени слова остались прежними, а вот значение у них совсем другое.

Николай Фролович — старожил деревни Лясковичи. В свои 88 лет отлично помнит, как остро стоял на Полесье земельной вопрос. Каждый сухой пригорок среди болот люди старались засеять хлебом.

Виктор Усов 30 лет в мелиорации. Полешук вспоминает, что когда он впервые прибыл на своём бессменном «Кировце» на Полесские болота, средняя урожайность тогда на этих землях была не более 8 центнеров с гектара. Теперь всё по-другому.

Глобальный проект в 60-х раз и навсегда изменил жизнь полешуков. За 20 лет только на Гомельщине мелиорировали свыше 500 тысяч гектаров болот. В землю, в буквальном смысле, вложили 10 миллиардов долларов. Площадь сельхозугодий в Беларуси увеличилась на треть, а на Полесье наконец-то появились автомобильные дороги. После работы мелиораторов на месте болотных кочек и корчей возникают ровные, словно бильярдный стол, поля. И это лишь видимая часть проделанной работы.

Павел Евлаш из того поколения полешуков, на чьих глазах проходила мелиорация 70-х. Видел молодой агроном и то, как выдувались ветром бездумно засеянные зерновыми торфяники. А поэтому в своём хозяйстве такого не допустит.

Павел Евлаш, главный агроном комплекса «Лячковичи» Петриковского района:

Это земли специфические, подвержены ветровой эрозии. Поэтому в основном растим здесь травы многолетние.

Если раньше полесские коровки рады были и грубой болотной осоке, то сейчас потребляют лишь высококачественные корма. С момента возрождения мелиорированных земель в хозяйстве Лясковичи стадо увеличилось в 5 раз.

Владимир Хомяков начальник, животноводческого комплекса «Лясковичи» Петриковского района:

Содержим на своих кормах. Нигде не закупаем по району, даже и снабжаем район.

Продают здесь не только корма, но уже и скот. Год назад 200 полесских бурёнок улетело чартерным рейсом в Узбекистан — хозяйство заработало свыше 1,5 миллиардов рублей. Прибыль приносят и зерновые. Урожай прошлого года удивил даже самых больших оптимистов. На трёх тысячах гектаров здесь получили 8 тысяч тонн зерна.

Павел Евлаш, главный агроном комплекса «Лячковичи» Петриковского района:

Когда-то это были заболоченные кустарные земли, они не давали ничего практически. Сегодня они дают хлеб и зерно, корм для животных, а значит, мясо и молоко.

Николай Фролович с женой Анной Ивановной поставили на ноги четырёх детей, а сегодня в гости к ним приезжают 11 правнуков. Старики, правда, сетуют, что молодёжь разъехалась. Но теперь, когда возрождению Полесья уделяется особое внимание, пенсионеры надеются, что и дети вернутся на малую Родину.