Жители села смогут получить до 60 миллионов под 5% годовых на семь лет

В Беларуси будут выдавать льготные кредиты на ведение личных подсобных хозяйств. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. На эти цели в ближайшие два года будет выделено 100 миллиардов рублей.

Помогать финансово всем тем, кто хочет и может работать на своей земле, будет банк. За кредиты владельцы частных подворий смогут приобрести животных, семена и удобрения, стройматериалы для надворных построек и теплиц и даже оплатить работы по их возведению.

С помощью кредита теперь можно не только возвести сельхозпостройки на дворе. Но и оплатить, например, работы по прополке грядок. Кроме того, денег хватит даже на покупку небольшого трактора.

Реальные деньги первые желающие смогут получить уже совсем скоро. Сейчас финансисты прорабатывают саму технологию кредитования.

Игорь Сукора, заместитель начальника управления одного из банков:

Кредиты начнём выдавать с 21 июля

Александр Добриян, Виталий Распопов, Ольга Юруть и Валерий Науменко, телекомпания СТВ.