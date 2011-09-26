Жилин: В новый холдинг войдут все, кто есть сегодня в концерне «Белнефтехим»

О работе «Белнефтехима» доложил сегодня главе государства руководитель концерна Игорь Жилин. Александр Лукашенко интересовал целый ряд вопросов, и в частности, по созданию холдинга на базе предприятий концерна.

Сегодня концерн дает 30% от всей прибыли по стране и производит треть всей белоруской валовой продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы начали образование холдингов по всей промышленности, по всей стране. Скажу прямо, что есть и проблемы в связи с этим. Хотелось бы услышать от Вас, как идёт формирование этих холдингов. Во-вторых, откорректировать некоторые вопросы, чтобы мы дров не наломали, а там мы в нормально функционирующем ведомстве можем получить немало проблем. А нам они сейчас абсолютно не нужны.

И те вопросы, которые на перспективу — нефть, цены, что мы имеем в переговорном процессе с Российской Федерацией. Мне кажется, там должны быть подвижки, как и по газовому вопросу — когда я встречался с Миллером, там положительные тенденции в наших интересах. Молодцы россияне, они понимают, что нам непросто сейчас. И они готовы идти навстречу. Хотелось бы знать, что у нас с нефтью происходит.

То же самое с химией. Отдельный вопрос — Ваши заключения и оценки по работе основной у Вас компании «Белкалий» — как они работают, какая у них там ситуация. По Гродно: что у нас с гродненским направлением, решился ли вопрос с объединением двух предприятий, ведь руководителя мы с этой перспективой назначали, как у них дела обстоят.

По итогам встречи глава государства дал целый ряд поручений. В первую очередь — разобраться с работой Белорусской калийной компании, а также товаропроводящих сетей и дебиторской задолженностью.

Игорь Жилин, председатель концерна «Белнефтехим»:

Есть особое поручение — разобраться с работой Белорусской калийной компании. Это, скажем, единственный ресурс, который добывается нами, и он должен максимально эффективно реализовываться нашей страной и нашими посредниками.

Президента очень интересовала работа товаропроизводящих сетей. Дано поручение мне, совместно с руководителями правительства, другими организациями, которые контролируют, внимательно разобраться с дебиторской задолженностью. Внешняя дебиторская задолженность — более 5 миллиардов. При том, что мы заимствовали деньги, наши товары, пока что неоплаченные, находятся за пределами страны. Задача — вернуть эти деньги.

Кроме того, обсуждались проблемы с дебиторской внутренней задолженностью. И проблема некоторых директивных показателей, которые сегодня не очень эффективны. Мы говорили сегодня о том, что валовых показателей нужно переходить к экономически выверенным, приносящим нам эффект.

Вопросы, связанные с созданием холдинга на основе нашего концерна, чтобы управлять более эффективно в условиях вхождения в Единое экономическое пространство, где мы как раз будем соприкасаться с рыночниками, чтобы у нас были механизмы рыночного влияния и взаимодействие с нашими партнёрами. Войдут туда все, кто есть сегодня в концерне «Белнефтехим». Создать мы его должны до конца года, не раздробляя участников наших предприятий, потому что любые попытки вывести какую-то часть в другое учреждение, не сводить этот баланс, мы получим то, чего не должны получить. Есть прямое указание президента: ни в коем случае не пытаться развалить на отдельные холдинги. Внутри собственной компании пожалуйста — выдейте направления, бизнесы, которые бы более эффективно управлялись, в том числе финансово.

Очень серьёзно рассматривался вопрос безграничной траты нашего ресурса на неоправданные объекты. Поручено мне и правительству принять решение решения, которые помогли бы государству эффективнее использовать ресурсы.