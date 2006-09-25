Жилье должно стать доступным. Для всех

Цены на недвижимость как в столице, так и по всей республике не растут и ожидавшегося по прогнозам некоторых риэлтерских предприятий осеннего оживления на рынке жилья не произошло.

Сумма, эквивалентная 1100-1200 долларам США за один квадратный метр, при себестоимости 420-450, причем панельные дома не в самых престижных районах, такова стоимость жилья нынче в столице. Пресловутый жилищный вопрос продолжает оставаться одним из самых злободневных почти для любой "ячейки общества". У кого-то появилась семья, кто-то развелся, другие просто желают жить отдельно от родственников - все они ищут средства на новую квартиру или дом. Еще несколько месяцев назад спрос на рынке недвижимости едва ли не превышал предложение, однако наступил такой момент, когда покупать почти перестали.

В общем, у людей попросту не стало средств на покупку жилья, рынок малоподвижен, но продавцы не спешат снижать цену. Что же все-таки нужно сделать, чтобы недвижимость стала более доступной для граждан? Специалисты называют разные способы - от строительства "высоток" и привлечения инвесторов извне, до снижения цен на земельные участки в столице и областных центрах, дабы привлечь тех же самых инвесторов. К слову, немало белорусских строительных фирм предпочитают трудиться за пределами республики, строя дома для других стран, - почему бы не создать привлекательные условия для них дома?

Теперь каждое коммерческое предприятие, осуществляющее риэлтерскую деятельность, должно заключить договор обязательного страхования ответственности. Попросту говоря, за все просчеты, допущенные в ходе заключения сделки о купле-продаже недвижимости, с пострадавшим клиентом расплачиваться будет фирма. У граждан теперь еще меньше причин обращаться к так называемым "черным маклерам", ведь у тех подобного договора нет, а следовательно и спросить будет не с кого. Нас также заверили, что значительного повышения цен на услуги риэлтеров не будет.