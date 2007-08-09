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Жилье для нуждающихся в Беларуси остается льготным

09 августа 2007 10:36
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Резкого повышения цен на жилье, которое строится с государственной поддержкой, не произойдет. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Александр Селезнев. Несмотря на увеличение стоимости энергоресурсов, жилье для нуждающихся в Беларуси будет льготным. Для этого создана и принята соответствующая нормативная база. Цена квадратного метра в районных центрах Минска будет варьироваться от 400 до 450 долларов, а в домах повышенной комфортности - до 600.
# Экономика

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