Жилье для нуждающихся в Беларуси остается льготным

Резкого повышения цен на жилье, которое строится с государственной поддержкой, не произойдет. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Александр Селезнев. Несмотря на увеличение стоимости энергоресурсов, жилье для нуждающихся в Беларуси будет льготным. Для этого создана и принята соответствующая нормативная база. Цена квадратного метра в районных центрах Минска будет варьироваться от 400 до 450 долларов, а в домах повышенной комфортности - до 600.