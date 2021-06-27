Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро
Слезоточивым газом и выстрелами в воздух резиновыми пулями пришлось усмирять литовским пограничникам самый настоящий бунт. Его в литовском городе Пабраде устроили мигранты, а именно иракцы. Их там сейчас большинство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Инцидент случился прямо на территории палаточного лагеря. Иракцы возмутились решением разместить их в закрытом корпусе. По сути, это те же камеры, как в тюрьме, и полная изоляция от общества. К слову, восстание подавили быстро, потому как в демократических странах с такими выходками не церемонятся от слова совсем.
Это в полной мере прочувствовали на себе и те белорусы, которые считают себя вправе перекрывать дороги у границы с Литвой. Очередная акция прошла 26 июня. Но на этот раз что-то пошло не так. Дальнобойщики, мягко говоря, были не в восторге от происходящего.
«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе
Что интересно, все эти провокации активно снимались на фото и видео. То, что это не политическая акция, а откровенная постановка, понятно без лишних слов.
«Вышли, Латушко сел». Что происходило на литовско-белорусской границе?
Вот такой он, глас народа. Он ведь и таким бывает тоже, если демократия – это право на разные мнения.
Разные мнение есть и в самой Литве относительно действий руководства этой страны и по вопросу, по кому на самом деле бьют санкции ЕС. Там уже подсчитали, что без белорусских удобрений грузооборот может упасть на 20 %. Но есть оценки и еще круче: если транзит белорусских грузов по Литве прекратится, то местная железная дорога лишится примерно 100 миллионов евро годового дохода.