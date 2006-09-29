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Железнодорожный проезд в Литве подорожает вдвое

29 сентября 2006 14:46
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Литовские железные дороги намерены с 1 октября постепенно повышать цены на проезд в поездах и электричках. В результате стоимость проезда практически сравнится с ценой билета на автобус-экспресс. При этом железнодорожники утверждают, что перевозки пассажиров все же останутся нерентабельными. Их убытки в настоящее время компенсируются за счет прибыли товарных поездов. Чтобы обеспечить самоокупаемость пассажирских перевозок, стоимость проезда железной дорогой, по подсчетам специалистов, необходимо повысить еще как минимум в 2 раза.
# Экономика

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