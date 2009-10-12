Железнодорожные артерии Беларуси – кусок лакомый

Музыка белорусских стальных дорог – это 68% общего объема грузооборота и около 38% пассажирского.

Сегодня это не только поезда и рельсы, но и мощная социальная сфера. БелЖД – гособъединение, включающее более восьми десятков организаций. И даже когда мир лихорадит кризис, эта отрасль не может не приносить прибыль. С начала года железная дорога получила 370 миллиардов рублей чистой выгоды.

- Мы всегда находим общий язык и с литовцами, и с латышами, и с эстонцами. По сравнению с 2008 годом работы стало меньше на 15-20% - сказывается мировой финансовый кризис, - но на зарплате это не отразилось, - рассказал Пётр Дулуб, главный диспетчер Белорусской железной дороги.

В ближайшие годы меньше работы не станет точно. На неделе глава государства одобрил сразу ряд перспективных проектов. Заставить людей пересесть с авто в поезда могут лишь комфорт и скорость. К тому же, Беларусь все более привлекательна для инвесторов и туристов. Созданием современной транспортной инфраструктуры и обновлением поездов в БЖД и займутся. В Осиповичах станут выпускать цистерны, в Могилёве - минераловозы. Модернизация придёт в межобластное ЖД-сообщение, появится альтернатива метро.

- Нужно снять транспортные проблемы Минска и пустить альтернативу метро: поезда будут ходить с интервалом в 10 минут, - сообщил Анатолий Сивак, начальник Белорусской железной дороги

Надо сказать, и сама белорусская железная дорога уже не та, что была лет пять назад. К примеру, новейшая диспетчерская напоминает чем-то центр управления полётами. Только, как на ладони, здесь не самолёты, а поезда. Диспетчер даже знает, где и как быстро загружен очередной вагон. По сути – это мозг БЖД, управляемый человеком.

Благодаря выгодному географическому положению Беларуси, белорусская стальная магистраль занимает одно из ключевых мест в железнодорожной транспортной сети, к примеру, в том же популярном направлении Восток-Запад. Перевозка здесь, включая экспорт белорусских товаров, только за 9 месяцев этого года составила пять с половиной миллионов тонн. И рентабельность от грузовых перевозок не сравнима с пассажирскими. Беларусь - центр Европы и неудивительно, что БЖД для мировой торговли - звено сильное. По нашей территории проходят два основных общеевропейских коридора.

– Железная дорога – это и некий критерий работы экономики. Не зря я вас спросил о динамике грузоперевозок, пассажироперевозок, как вы работаете, какая динамика. И вы очень правильно сказали: если график в конце прошлого года по грузо- и пассажироперевозкам упал вниз, то с апреля мы постепенно имеем рост. Это очень важно. Это говорит о том, что экономика начинает шевелиться. И это главный показатель того, что мы можем иметь хорошие показатели в макроэкономике, ВВП и так далее, – отметил Президент Беларуси.

Географию перевозок определяют предприятия-экспортёры. Выгода там, где транспортные тарифы ниже, ведь это отражается на конечной цене товара. И, разумеется, все заинтересованы в гибкой тарифной сетке, в том числе и крупные порты.

- Чем мы можем заинтересовать белорусских партнеров: это инфраструктура и тарифная политика, - отметил Гунтис Бельскис, помощник управляющего специальной экономической зоны Лиепайского порта (Латвия).

Традиционно многие белорусские товары к зарубежному потребителю идут по железной дороге через порты стран Балтии. Сейчас ещё одно выгодное направление – Польша. Российское представительство одного из транспортных предприятий в Бресте открылось недавно, но здесь уже заявляют уверенно: в этой географической ставке они – победители. Грузопотоки растут, охватывая всё новые регионы.

- Наша основная задача – переключение грузов, которые идут морем, на железную дорогу, - кратчайшего пути, чем через Республику Беларусь, пока не видно, - рассказал Юрий Капустин, директор представительства транспортной компании.

То, что железнодорожные артерии Беларуси – кусок лакомый, просчитали и чешские инвесторы. Они предложили перевоплотить бывшую перевалочную базу в Бресте в крупный логистический центр. Проект приглянулся еще на лондонском инвестфоруме. Главным образом, речь идет о перегрузке с европейской колеи на широкий путь, и наоборот. Кроме того, инвестору интересны старые военные железнодорожные ветки, чтобы после ремонта «мёртвые» рельсы наполнить движением. Но где-то на уровне согласований - пока тупик.

Тем временем, под Брестом доживают последние дни и другие бывшие перевалочные базы. А ведь когда-то при Союзе здесь работа кипела вовсю. Сергею Ясакову выпало служить в этих местах: сразу после войны здесь перегружали трофеи из побежденной Германии. В мирные времена через базу проходило снабжение Западной группы войск: от пуговиц к солдатским шинелям до ракет. Когда «холодная война» закончилась, здесь хотели создать военный коммерческий центр, но решили: армия и коммерция несовместимы.

К мощному потенциалу БЖД ещё бы расторопности - и картина могла бы быть совершенно иная.

Кстати, необъятные возможности, в том числе и для частного бизнеса, существуют и вокруг самой столицы. Не случайно на неделе о логистике на разных языках говорили именно в Минске, на Белорусском транспортном конгрессе. По экспертным оценкам, свои транзитные возможности мы используем лишь на 20%.

- Наша задача - максимально забрать транспортные потоки. Сегодня идет наработка, и 19 октября мы планируем подписание соглашения Китай-Беларусь-Литва, - заявил Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

- Сама по себе логистика – это не просто склад и дорога, машина и железнодорожный состав. Это целая система мер, которая должна охватить практически все сферы действия – от производителя, до конечного потребителя. Экономия в этой части – существенный аспект с точки зрения повышения в целом конкурентоспособности государства, отметил Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь.

Встреча на этой неделе в Белорусской железной дороге стала, по сути, продолжением практики отчётов руководителей важнейших отраслей народного хозяйства, недавно вступивших в должность. Анатолий Сивак назначен начальником БЖД в июне и получил ряд поручений, как в целом по развитию железной дороги, так и по разгрузке складов. Выполнением поставленных задач на этом этапе Президент остался доволен.

– Речь идет о том, чтобы вывести нашу железную дорогу на мировой уровень, – сказал Президент Беларуси. – Через нас идет основной поток, и все, планируя переброски с востока на запад, из Китая в Европу и дальше, видят прежде всего Беларусь. И, конечно, у нас должен быть очень высокий уровень железной дороги, чтобы обеспечить их интересы и на этом заработать.

Сроки по выходу белорусской железной дороги на мировой уровень пока не установлены. А такие отчёты недавно назначенных руководителей уже со следующей недели станут регулярными, предваряя большой правительственный отчёт о социально-экономическом развитии страны.