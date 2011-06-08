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Желающим продать собственный урожай на рынке в Минске выдадут весы и санитарную одежду

08 июня 2011 18:39
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Мингорисполком приглашает сельхозпроизводителей и граждан, выращивающих продукцию на приусадебных участках для торговли на столичных рынках.В аренду желающим продать собственный урожай дают весы и санитарную одежду. Большая часть торговых мест предоставлена тем, кто работает по абонементам. Стать бизнесменом можно на один день или на несколько месяцев. Продукты с частных огородов всегда пользуются популярностью.
# Экономика

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