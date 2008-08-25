Жатва в Беларуси практически завершена

Хлеборобам республики осталось убрать зерновые менее, чем на 3% запланированных площадей. Для Беларуси нынешний урожай — рекордный. Белорусские аграрии уже перешагнули рубеж намолота в восемь с половиной миллионов тонн. Впервые в истории Беларуси миллионерами стали все регионы. Такие показатели достигнуты прежде всего благодаря высокой урожайности зерновых — почти 39 центнеров с гектара. Это на 8 центнеров больше, чем в прошлом году.



А в Гродненской области аграриям удалось собрать более чем по 50 центнеров с гектара. Как утверждают специалисты, сорта белорусской селекции по урожайности не уступают импортным. Кроме того, они оказались более устойчивыми к полеганию. Ожидается, что в ближайшие дни уборка зерновых Беларуси полностью завершится.



Сейчас жатва переместилась с полей страны в фермерские хозяйства и на частные подворья. Так, за минувшие сутки здесь намолочено свыше 290 тысяч тонн зерна. При этом урожайность — почти 35 центнеров с гектара. Больше всего зерна убрано в подворьях Могилевской области — около 72 тысяч тонн.