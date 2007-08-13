Жатва-2007. В лидерах хозяйства Минской области

Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 6.5 миллионам тысяч тонн. Урожайность зерновых с начала уборки сохранена на уровне 30,7 ц/га - это больше, чем в прошлом году.

Хозяйства смогли убрать даже полеглые участки при минимальных потерях. Сейчас аграрии активно помогают местному населению в сборе урожая зерновых с приусадебных участков. На элеваторы и хлебоприемные пункты в счет госзаказа поставлено свыше 800 тысяч тонн зерна.

Перед хозяйствами поставлена задача до 15 августа завершить уборку зерновых, и основное внимание уделить выполнению государственного заказа по основным зерновым культурам.