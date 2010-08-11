Жара повлияла на белорусское молоко, незначительно снизив его жирность

Но, никак не на надои. Объемы производства молока будут выше прошлогодних. Сейчас полным ходом идет заготовка кормов. А это залог успехов в животноводстве.

Директор минской овощной фабрики рассказывает о меню подопечных буренок. Стол у них по системе «все включено». На два года вперед здесь уже запаслись силосом, сенажом и сеном – чтобы обеспечить рацион коров. За хозяйство «Старина» под столицей на минской овощной взялись 4 года назад. Работают не на показ – для себя.

Молоко коровы не жалеют. Потому здесь к ним – индивидуальный подход. Каждый день молоко проходит анализ. Всегда норма. Из-за жары разве что процент жирности скачет. Но тут же поправляются – на качестве это никак не сказывается.

В этом году радует царица полей. Кукуруза уродилась. В хозяйстве «Ольговском» на Витебщине тоже рассчитывают на хороший урожай кормов. Ежедневно сдают по 17 тон олока. Больше половины – экстра-класса.

Денис Берестнев, главный агроном СПК «Ольговское»:

– Если корма немножко оттянуть или произвести задержку с уборкой, то естественно качество кормов ухудшится. А что сегодня потерять качество кормов? Это скажется на валовом производстве молока.

Аномальная жара без дождей – это проблема с двойным дном. Понятно, что страдают посевы. Но засуха может привести к отсроченным потерям, когда недостаток кормов для животных может стать причиной молочного дефицита. Но проблема, скорее, не для Беларуси, а для соседних стран.

Злой рок, но в той же России засуха накрыла посевы в районах, где находится почти половина коров всего поголовья. Белорусских животноводов жара прошла по касательной. Производство молока в стране даже выше прошлогоднего.

Пока аграрии озадачены заготовкой кормов. Она идет даже с небольшим опережением. А чем скорее сейчас уберут урожай кормов, тем вкуснее будет рацион отечественных буренок.



Наталья Бреус, Николай Сенчило, Яна Шипко, телекомпания СТВ.