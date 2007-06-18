Жара губит посевы

В Беларуси из-за засухи потери урожая зерновых уже около 5-7%, в отдельных регионах - до 15%.

Несмотря на усилия специалистов, не удалось спасти до 200 тыс. тонн зерна озимых культур. Наибольшие потери - в Гомельской области, а в Гродненской более 5 тыс. га будут использованы на корма. Лучше дела обстоят в Брестской, Витебской и Могилевской областях, промежуточная ситуация - в Минской.

Специалисты пока не могут прогнозировать дальнейшие потери. В последние дни практически во всех областях прошли интенсивные дожди, так что ситуация может улучшиться.

Между тем, в Бресте в минувшие выходные выпала декадная норма осадков. Получасовой ливень сопровождался обильным градом размером с горошину. Сточные системы не справлялись с количеством воды. В результате улицы города превратились в Набережные. Вода в низменных местах превысила метровую высоту. Подобную аномалию вызвали высокие температуры воздуха и холодный фронт с Запада.