Жан-Эрик Хольпцапфель: Упрощение визового режима с Беларусью является приоритетом для Евросоюза

Интересы ЕС и Беларуси в вопросах энергетической безопасности совпадают. Речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов. Об этом заявил сегодня в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в нашей стране Ференц Контра.

Напомним, Венгрия с 1 января председательствует в Совете Евросоюза.

Предстоящий саммит «Восточного партнерства», который пройдет в мае в Будапеште, как ожидается, станет событием самого высокого уровня. ЕС заинтересован в том, чтобы Беларусь приняла участие в нем в качестве полноправного партнера. Не исключено, что одним из вопросов станет упрощение визового режима для граждан нашей республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ференц Контра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Республике Беларусь:

Мы заинтересованы в том, чтобы саммит «Восточного партнерства» прошел успешно. Мы бы хотели, чтобы Беларусь в этой программе смогла участвовать в качестве полноценного партнера.

Жан-Эрик Хольпцапфель, временный поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь:

Упрощение визового режима с Беларусью является приоритетом для Европейского Союза, чтобы достичь большего прогресса в этом направлении и облегчить визовый режим для граждан Беларуси.