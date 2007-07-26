Зерно в тысячах

С каждым днем растет количество "полевых" экипажей, которые перешагнули рубеж в тысячу тонн зерна.

Игра в "тысячу" - не виртуальную, а реальную - на полях. На кону - сытость белорусов в ближайший год. Количество "полевых" экипажей, которые перешагнули рубеж в тысячу тонн зерна, возрастает с каждым днем. Но к значимому в уборочной кампании рубежу придут все - рано или поздно.

В этом году молодежные экипажи дают фору "старожилам полей". Тандем Игоря Германа и Виталия Шаблича открыл список лучших в Несвижском районе. Игорь и Виталий намолотили 1020 тонн зерна. Вместе они работают недолго - третий сезон, а потому для них приобретение звания "тысячников" особенно почетно.

За ударный труд положено вознаграждение. Председатель райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Иван Кендыш сувениры аграриям привозит прямо на поле. Чтобы - без отрыва от трудовой деятельности.

В республике уже убрано свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерновых. Урожайность - 29 центнеров с гектара. В прошлом году этот показатель не превышал 26 центнеров с гектара. Правда, погода "тружеников полей" не балует: то ветер, то солнце. Единственное пожелание аграриев - чтобы до конца уборочной как-нибудь без дождей обошлось. Тогда все пройдет гладко.

