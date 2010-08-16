Зерна нового урожая будет меньше, чем в прошлом году, но его качество будет заметно лучше

Количество или качество – вечная дилемма философов сегодня оказалась самой обсуждаемой в аграрной среде. Из-за аномальной жары зерна будет убрано меньше, чем ожидалось, но его качество заметно лучше. Клейковины, от которой зависит в конечном итоге вкус хлеба, в этом году в зерне больше.

Один колосок пшеницы – это 30-40 зернышек. Чтобы пшеничный вес составил хотя бы 50 граммов, нужна тысяча солнечных крошек. Чтобы поле отдало тонны хлеба, в каждый гектар земли необходимо зарыть пару сотен килограммов зерна. Температура воздуха за 30 диктует свои условия метаморфоз простой пшеницы в золото высшей пробы.

В Беларуси соберут многомиллионный урожай, каждый колосок отдаст все, что дано ему природой. Мука нового года начнет занимать свое место в большом белорусском каравае, но этот репортаж будет только об одном пути длиной в 133 километра одной горсти пшеницы с поля до тарелки одного итальянского шеф-повара.

Слуцкий район. 80 гектаров высококлассной яровой пшеницы. Из этих колосков мука получится тоже высококлассная. За 20 дней это поле позолотело. И сейчас в такую жару крайне важно бороться за каждое зернышко в каждом колоске. Если время потерять, то подсушенные на солнце зернышки просто упадут на землю.

В идеальном весе эта территория может дать больше трех тонн муки. Аграрии говорят, с таким полем за день справимся. Мулявинские усы и чисто белорусский искренний задор. Толик уже 25-й сезон за Случчине насыщает аппетиты голодного бункера комбайна. В уборочные деньки рабочих часов у работяги набегает по 12-14 часов. Ложиться спать приходится в три ночи, а подниматься с рассветом. Это горячая жатва в горячий жнивень.

Анатолий Войтко, комбайнер:

– Хлеб должен быть всегда хороший на столе у белорусов.

Хлеб горяч как никогда, каждая минута на вес золота – надо его собирать. Дефиле комбайна по пшенице. Пара десятков минуть и из рук Толика наша слуцкая горсть хлеба весом в тонны засыпается уже в другую в машину.

Трудовой запал Дмитрия зависит от намолота. Кто успел, тот и сжал. Уборка урожая идет наперегонки. После загрузки пшеничной россыпи он стремительно делает круг до зерносушилки и снова возвращается на поле, чтобы вновь дождаться сигнал маячка о том, что бункер полон.

Дмитрий Малявка, водитель:

– Я и есть первый, потому что я больше тысяч тонн вывез с поля. Я первым на поле приезжаю. Последним уезжаю.

Золотая горсть совершает свой первый путь – 8 километров. Это расстояние от поля до зерносушилки. Перед этим обязательно зерненный вес регистрируется в журналах строгого отчета.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

– Сколько вы весите?

Дмитрий Малявка, водитель:

– 4 350.

Александра Кулакова:

– Это в одной машине столько зерна?

Дмитрий Малявка:

– Да.

Александра Кулакова:

– А сколько всего по итогу?

Дмитрий Малявка:

– По итогу – 13 850, это старый.

Александра Кулакова:

– Вы так все помните?

Дмитрий Малявка:

– Конечно!

Следующий обязательный этап – зерносушилка. Без этого агрегата ни один аграрий не сделает пшеничного бизнеса. Но в этом году само небо, а точнее само солнце заменило зерносушильный процесс.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

– Что с зерном происходит на такой жаре, для качества?

Сергей Поленница:

– Для качества получается, что у нас зерно сохнет прямо на корню. Сегодня если взять, мы возим с поля 13-14% влажности.

Александра Кулакова:

– Оно прямо горячее получается?

Сергей Поленица, председатель СПК «Романово»:

– Да. Мы сейчас экономим на топливе. 14% влажности, зачищаем на зерносушильном комплексе и сразу отвозим на комбинат хлебопродуктов.

Экономия печного топлива. Экономия дизельного. За 10 часов работы сушилки на полную мощь тратилось три тонны солярки. Меньше энергооборота в машине – больше денежного в кармане.

Мукомольный завод – ключевой пункт на пути зерна к хлебу. В нашем слуцком сценарии этот путь уже составил 33 километра. До хлебокомбината его проделал Виктор Василько. Перед дорогой он всегда перепроверяет прочность стен прицепа. Каждый пшеничный грамм надо доставить по адресу.

Виктор Василько, водитель:

– Уплотнить надо. Строительной пеной. Обязательно, все изнутри. Тогда ничего не сыпется.

Чтобы сдать тонны, надо определить качество одного килограмма. Хотя Виктор уверен, что проба у лаборантов будет высшей.

Ирина Крепская, техник-лаборант:

– Подъезжает машина. Определяем качество зерна. Зерно высыпаем, перемешиваем. Насыпаем в прибор, который называется пурка, он для определения натурного веса – это масса зерна в одном литре. Взвешиваем. Все пробы мы засыпаем в банки.

В лаборатории мельницы горсть с одного поля внимательно рассмотрели, перебрали и отделили лучшее от хорошего. Качественная пшеница – это когда крупные зерна и мало мусора. Но особенность урожая-2010 – мелкий калибр, хотя размер не влияет на содержание самого главного хлебопекарного компонента – клейковины.

Софья Бабак, заместитель директора по качеству Слуцкого комбината хлебопродуктов:

– Если хорошая клейковина хорошего качества и количества, а значит, у хлеба будет и подъем хороший, и пористость, т.е. хорошее будет качество хлеба. Для хлебопеков – это очень важно. Если мы доведем эту пшеницу до мельничных кондиций, то мы можем получить муки высшего сорта больше по количеству и по качеству соответственно.

Еще километры по трубам мельницы проходят зерна прежде, чем превратиться в хлеб. В руках пекарей желтое золото превращается в белое – в мучную пыль размером с микроны.



Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

– Андреа, здравствуйте! Это мука нового урожая. Мы хотим попросить вас оценить ее качество и сказать, можно ли приготовить из нее какой-нибудь итальянский кулинарный шедевр.

Андрэа Базалья, шеф-повар ресторана:

– Сразу видно, что качество муки очень хорошее. Из нее можно приготовить настоящую итальянскую пасту.

Кулинарный маэстро – итальянец Андрэа Базалья – может с закрытыми глазами и по одному прикосновению к муке распознать ее качество. Для приготовления пасты (по-нашему макарон) шеф-повар минского ресторана использует только самые лучшие сорта мировых производителей. Традиционно итальянские, канадские и даже японские. Мука отличного качества – это 90% успеха отличной пасты.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

– Из белорусской муки когда-нибудь делали спагетти?

Андрэа Базалья, шеф-повар ресторана:

– Конечно. У нас в ресторане мы сами готовим тальятелли, равиоли и хлеб. В том числе и из белорусской муки. Получается очень вкусно.

Мука нового урожая закружилась в миксере с другими компонентами для пасты и превратилась в тесто. Еще мгновение и белый порошок, который прошел больше ста километров с поля до рук итальянского шеф-повара, превратится в этакое что-то.

Андрэа Базалья, шеф-повар ресторана:

– Очень вкусно. Тесто воздушное. Если бы передо мной поставили две тарелки с тальятелли, изготовленных из муки разных мировых производителей, вы знаете, качество белорусской ни в чем бы не уступило.

Путь длиной в 133 километра. Весом в один килограмм. От одного поля до одной тарелки. А сколько еще тонн белого золота засыплется в огромный общий бункер белорусов? И сколько еще таких людей, как Толик, Дмитрий работали на горячей ниве, чтобы кто-то приготовил итальянскую пасту или булочку фокаччо?

Александра Кулакова, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.