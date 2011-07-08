Земля в Минском районе и области будет предоставляться многодетным семьям

Земельный вопрос обсуждали сегодня в Правительстве. Речь - о новых подходах в предоставлении земельных участков. В настоящее время в Беларуси их желают приобрести более 90 тысяч граждан. Из них половина стремятся обзавестись заветными квадратными метрами в Минском районе и области.

В итоге, в соответствии с новым документом, земля здесь будет предоставляться многодетным семьям, а так же людям, проживающим в районе и не имеющим собственного жилья. Строительство дома должно быть завершено за 5 лет.

Срок может быть продлён лишь на два года и только по уважительным причинам. Возведение жилья можно будет приостановить, но не более чем на три года. Продавать его при наличии фундамента, стен и крыши разрешено лишь по истечении ещё 8 лет.

Принятые меры помогут исключить спекуляцию и обеспечить нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже подготовлен соответствующий проект указа, который в скором времени будет рассмотрен главой государства.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если человек берёт это для себя, то его не должны настораживать вот эти обязательства и обременения. Если человек берёт для перепродажи, то соответственно у него не будет возможности и желания вложить эти деньги и ждать на протяжении 15 лет и ждать, когда же это вернётся ему.