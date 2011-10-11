Земельные участки в Беларуси: права и обязанности владельцев

Указом Президента Республики Беларусь №431 внесены корректировки в земельные отношения. О том, что можно и что нельзя делать с земельными участками, пишет «Гродненская правда».

Что можно

Использовать земельные участки без изменения их целевого назначения также и для ремесленной деятельности, оказания услуг в сфере агроэкотуризма, иной предпринимательской деятельности.



Получить земельные участки для строительства и обслуживания объектов придорожного сервиса без аукционов. При этом компетенция по их предоставлению-изъятию передается от облисполкомов районным исполнительным комитетам.



Негосударственным юридическим лицам предоставлено право приобретать в частную собственность земельные участки по цене, равной 70 процентам от их кадастровой стоимости.



Местным исполнительным комитетам предоставлено право выставлять на аукционы до 30 процентов земельных участков, включенных в перечни свободных (незанятых) земель, и продавать их в частную собственность для сооружения домов-усадеб.



Многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельные участки предоставляются в собственность бесплатно.



Горожане под строительство собственного дома смогут получить землю в частную собственность, заплатив не менее 20 процентов от кадастровой стоимости, или в пожизненно наследуемое владение.



Что нельзя

Человек, получивший земельный участок, до истечения восьми лет со дня государственной регистрации возведенного на нем жилого дома не имеет права его отчуждать.

Какой документ подтверждает мое право собственности на земельный участок?



Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации и государственный акт на земельный участок. Технический паспорт содержит технические характеристики капитального строения (сооружения), а также его незавершенного, законсервированного строительства и к правоудостоверяющим документам на недвижимое имущество не относится. На земельный участок технический паспорт не изготавливается.



Могу ли я получить земельный участок для сооружения гаража?



Предоставление земельных участков для строительства и обслуживания гаражей непосредственно гражданам законодательством не предусмотрено. Вы можете обратиться в администрации районов Гродно, где вас поставят на очередь для получения блока в строящемся гаражном кооперативе.



Какое отличие между понятиями «дача» и «садовый домик»?



Дача – капитальное строение, расположенное в дачном кооперативе и предназначенное для отдыха. Дачные кооперативы в Гродно и Гродненском районе не зарегистрированы. Садовый домик – капитальное строение, расположенное в садоводческом товариществе и предназначенное как для отдыха, сезонного или временного проживания, так и для ведения коллективного садоводства. Таких товариществ на территории областного центра и Гродненского района зарегистрировано более сорока.