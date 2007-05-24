"Зеленый свет" иностранным инвесторам!

Президент Беларуси встретился с председателем правления кипрской компании.

Беларусь готова рассмотреть предложения по развитию в стране бизнеса кипрской компании "СБ-Телеком". Это крупный иностранный инвестор, который сегодня позиционирует свой бизнес как социально ответственный.

Кипрская компания "СБ-Телеком" уже заявляла о готовности участвовать в строительстве первоклассной гостиницы в Минске, которая будет расположена за музеем Великой отечественной войны. Кроме того, иностранный бизнесмен заинтересован в инвестировании в реконструкцию и техперевооружение белорусских цементных заводов.

"Для Республики Беларусь, наверное, трудно найти человека, который бы занимался в таком объеме благотворительностью в нашей стране. Я думаю, Вас проинформировали, куда мы вкладываем ваши средства. В основном они пошли на медицинские цели, развитие здравоохранения, реконструкцию больниц. У нас нет никакой предубежденности по отношению к вашей деятельности. Наоборот, я вам доверяю и готов рассмотреть предложения по развитию вашего бизнеса в Беларуси", - заявил А. Лукашенко.

Председатель правления иностранной компании "СБ-Телеком" Ид Самави поблагодарил Президента Беларуси за оказанное доверие и выразил желание продолжить начатое дело.