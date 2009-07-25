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Зажинки на Минщине

25 июля 2009 16:09
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Первый сноп хлеба сегодня сжали хлеборобы Минской области.

Начало массовой уборки хлеба здесь отметили традиционным народным праздником «Зажинки».  Здесь зерноуборочная компания открылась одним из древнейших праздников славян.

В Копыльском районе сегодня проходят «Зажинки-2009». По традиции  массовая уборка урожая  начинается после того как сожнут первый символический сноп. Самую первую сжатую жменю колосьев традиционно сохраняют, она считается целебной, а первый сноп --  украшают цветами, ставят в красный угол под иконы и хранят целый год.

Аграриям Минской области в этом сезоне предстоит убрать до 20 августа почти 600 тысяч гектар зерновых. На полях будут работать около трех тысяч комбайнов, в том числе 170 новых машин отечественного производства.  Нынешняя «битва за урожай», по прогнозам специалистов, в регионе должна принести не менее двух с половиной миллионов тонн зерна.

# Экономика

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