Зажинки на Минщине

Первый сноп хлеба сегодня сжали хлеборобы Минской области.

Начало массовой уборки хлеба здесь отметили традиционным народным праздником «Зажинки». Здесь зерноуборочная компания открылась одним из древнейших праздников славян.

В Копыльском районе сегодня проходят «Зажинки-2009». По традиции массовая уборка урожая начинается после того как сожнут первый символический сноп. Самую первую сжатую жменю колосьев традиционно сохраняют, она считается целебной, а первый сноп -- украшают цветами, ставят в красный угол под иконы и хранят целый год.

Аграриям Минской области в этом сезоне предстоит убрать до 20 августа почти 600 тысяч гектар зерновых. На полях будут работать около трех тысяч комбайнов, в том числе 170 новых машин отечественного производства. Нынешняя «битва за урожай», по прогнозам специалистов, в регионе должна принести не менее двух с половиной миллионов тонн зерна.