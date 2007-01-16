Заявления России о субсидировании белорусской экономики не соответствуют действительности

Так считают в Правительстве Беларуси. 15 января в Кремле дали оценку нефтяным договоренностям с нашей страной.

Владимир Путин, публично поблагодарив чиновников за результаты переговоров с Минском по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, вновь заговорил о каких-то субсидиях белорусской экономики. По его словам, Россия ежегодно датирует белорусский бюджет в размере едва ли ни 40%. Это - плата за мягкий, как подчеркнул Путин, союзнический способ перехода к рыночным отношениям.





Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Андрей Кобяков прокомментировал:

":Якобы Российская сторона фактически в скрытом виде субсидирует белорусскую экономику на сумму, как они оценивают сами, 5,8% миллиардов долларов. Хотелось бы сказать, что это, по меньшей мере, неточные расчеты". Андрей Кабяков отметил, что эти расчеты не основаны на действующей нормативно-правовой базе.



Цены на российский газ в большинстве стран разные. "В Армению - одни, в Украину - другие, в Польшу - третьи: Везде цены дифференцированы. Нет единого подхода. "Газпром" ни где таких условий, как в РБ, больше не имеет. По меньшей мере, из 118 сельскохозяйственных, два района фактически вырублены просекой и проложен газопровод "Ямал-Европа". При чем, это собственность Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Ни где больше в мире Россия 100% собственности в виде трубопровода не имеет, кроме как в Республике Беларусь. И если уж использовать мягкий союзнический переход к рыночным отношениям, то нужно понимать, что и белорусская сторона также не менее "мягко" поступит с объектами, которые находятся на нашей территории", - заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

Следует заметить, что на совещании у российского президента были собраны многочисленные телекамеры. Интересно, что Владимир Владимирович, делая подобные заявления, обращался не к участникам совещания, а, как говорят телевизионщики, "работал" на телеобъективы. Что наводит на мысль о заранее спланированном спектакле.

Итак, вначале непродуманные действия российских олигархов от газо- и нефтебизнеса приводят к конфликту, ставящему на грань союзные отношения двух стран. В этот момент российская сторона весьма активно эксплуатирует тему о том, что Беларусь - нахлебница России. А после подписания, по признанию самих российских переговорщиков, рыночных договоров по энергоносителям - вновь звучат такие же упреки.