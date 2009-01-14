Заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования планируется ввести в Беларуси

Указ о его введении планирует подписать глава государства в ближайшее время. Отвечая на вопросы журналистов накануне в Минске, Александр Лукашенко подчеркнул, что для регистрации потребуется всего три документа - устав, квитанция об оплате госпошлины и заявление. «Это лишь очередной шаг, будут и другие. Они дадут свободу работе бизнеса". Говоря о процессах либерализации, Президент уточнил, что курс остается прежним - "социально ориентированная рыночная экономика". В условиях мирового финансового кризиса белорусская экономическая модель показала свои преимущества.