Заявительный принцип государственной регистрации увеличил активность желающих зарегистрировать свой бизнес

Так, за первую неделю упрощенным порядком в Беларуси воспользовались тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Минске желающих оказалось – более 400, в Гродненской области – свыше 300, 250 – в Минской области, более 400 – в Брестском и Витебском регионах. На 40% по сравнению со средними недельными показателями увеличилось число зарегистрированных частных предприятий в Гомельской области. Напомним, заявительный принцип введен в Беларуси с 1-го февраля. Для оформления индивидуальному предпринимателю необходимо – заявление, фотография и документ об уплате госпошлины. Свидетельство о госрегистрации должно быть выдано на следующий рабочий день.