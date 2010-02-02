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Заявительный принцип госрегистрации бизнеса действует ровно год

02 февраля 2010 07:20
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Все ключевые моменты государственной регистрации бизнеса закрепил Декрет Президента.

Этот документ направлен на либерализацию экономики и снятие бюрократических барьеров. Теперь, чтобы заняться бизнесом, достаточно лишь заявить о своих намерениях. В случае регистрации от индивидуального предпринимателя требуется всего лишь заявление, фотография и документ, подтверждающий уплату госпошлины. Причем регистрацию оформляют в день подачи документов.

Декрет также упростил процедуру ликвидациисубъектов хозяйствования, закрепляя с этой целью принцип «одного окна».

Заявительный принцип не распространяется на банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

# Экономика

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