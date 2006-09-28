Заводу в Шклове быть

28 сентября белорусская столица встречала российских гостей. В Минск из Карелии прибыла делегация во главе с премьер-министром правительства региона Павлом Черновым. В рамках визита в Шклове запланирована рабочая встреча главы белорусского правительства Сергея Сидорского с прибывшими гостями. Они намерены рассмотреть вопросы строительства завода по производству газетной бумаги. Напомним, в августе прошлого года с Карелией был подписан контракт на поставку в нашу страну полного комплекта оборудования для строящегося предприятия. Сдача объекта запланирована на 2007 год. Беларусь будет полностью обеспечена собственной газетной бумагой и сможет использовать для ее производства отечественные ресурсы.