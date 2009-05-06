Завод резиновых изделий в Могилевской области заключил контракт с Афганистаном

Теперь ежемесячно, до конца года, 3 вагона галош будут отправлять в эту восточную страну.

В успешности контракта на предприятии не сомневаются. По афганским обычаям, выходя замуж, девушка просто обязана иметь внушительную коллекцию обуви.

Элегантные галоши с тонким носом и красной оторочкой в Беларуси назвали бы «шлюбными». В Афганистане, куда через несколько дней они отправятся, такая обувь – неизменный атрибут свадьбы.

– Не менее 8-9 пар должна иметь состоятельная девушка. Впрочем, как и у нас, у женщин же не одна пара туфелек, – считает заместитель директора Кричевского завода резиновых изделий любовь КАЧАНОВА.

Галоши зимние и летние, галоши праздничные и повседневные. Белорусские дизайнеры для афганского потребителя постарались на славу. В итоге среднеазиатский вариант галош значительно отличается от европейского.

Директор завода с гордостью рассказывает о географии партнёрских связей предприятия. А она постоянно расширяется. Потребителей завоёвывают ассортиментом и эксклюзивом. Недавно, к примеру, запустили новую линию. Теперь резиновая обувь станет ещё и разноцветной.

– В этом году запустим ещё одну итальянскую линию. Будем делать сапоги из полиуретана. Для нефтяников и работников другой промышленности, – рассказал телеканалу СТВ директор Кричевского завода резиновых изделий Пётр ТРУБКИН.

Секрет экспортноориентированного предприятия в соотношении «цена-качество». В России, к примеру, производители так и не наладили выпуск сапог с мощной, надёжной и удобной подошвой. В Беларуси смогли. Между тем, цена российских сапог, примерно 30 тысяч белорусских рублей. Отечественной обуви – 25-26.

Белорусская резиновая обувь из практичной превратилась ещё и в элегантную. Потому и экспортные возможности – неимоверны. А выпуская по сорок тысяч пар в год, можно и весь мир обуть.

Владислав Грибанов, Сергей Вишневский, телекомпания «СТВ», Могилёвская область.