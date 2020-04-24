Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Так, до 2044 года завод освобожден от земельного и налога на недвижимость. Ежегодно «Неман» будет осуществлять эмиссию акций в счет погашения задолженности перед банком. При отсутствии собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года. После этого у предприятия будет возможность рассрочки по погашению долга на четыре года.