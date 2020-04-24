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Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия

24 апреля 2020 17:21
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Новости Беларуси. Указ в поддержку стеклозавода «Неман» 24 апреля подписал Александр Лукашенко. Документ направлен на создание благоприятных условий для стабильной работы предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия-1

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Так, до 2044 года завод освобожден от земельного и налога на недвижимость. Ежегодно «Неман» будет осуществлять эмиссию акций в счет погашения задолженности перед банком. При отсутствии собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года. После этого у предприятия будет возможность рассрочки по погашению долга на четыре года.

Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия-4

Кроме того, часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, передадут в собственность Лидскому району.

Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия-7

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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