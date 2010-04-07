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Завод мощностью миллион тонн цемента в год построит в Беларуси иранская компания

07 апреля 2010 06:43
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Ранее объем выпуска планировался на двести тысяч тонн больше и срок строительства был 28 месяцев. Теперь этот период три года.Такие изменения в условия инвестиционного договора внесены указом Президента. Предполагается, что объем инвестиций в создание завода в Ветковском районе Гомельской области составит не менее 185 миллионов евро. Сырьевой базой для производства цемента станут месторождения мела «Подкаменье» и «Широкое». Указ освобождает инвестора от арендной платы за пользование земельными участками на период строительства.
# Экономика

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