Завод мощностью миллион тонн цемента в год построит в Беларуси иранская компания

Ранее объем выпуска планировался на двести тысяч тонн больше и срок строительства был 28 месяцев. Теперь этот период три года.Такие изменения в условия инвестиционного договора внесены указом Президента. Предполагается, что объем инвестиций в создание завода в Ветковском районе Гомельской области составит не менее 185 миллионов евро. Сырьевой базой для производства цемента станут месторождения мела «Подкаменье» и «Широкое». Указ освобождает инвестора от арендной платы за пользование земельными участками на период строительства.