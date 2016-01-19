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Завод, изготовивший корпус реактора для БелАЭС, опубликовал видео производственного процесса

19 января 2016 10:30
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Новости Беларуси. Завод, изготовивший корпус реактора для Белорусской АЭС, опубликовал видео, на котором заснят весь производственный процесс. Заказ выполнял российский завод в Волгодонске.

В познавательном ролике показано все: от выплавки и формовки до испытаний и отгрузки. На создание огромной трубы, которая весит более 300 тонн, понадобилось три года. После того, как будущий корпус реактора собрали, были проведены гидроиспытания для выявления дефектов. Уже готовое изделие завод отгрузил минувшей осенью.

Сейчас в Волгодонске изготавливают корпус второго реактора для белорусской АЭС. Планируется, что он будет готов в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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