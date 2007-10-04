Заветные квадраты в Минске станут доступнее

С 1 января желающих улучшить свои жилищные условия будут регистрировать по новой системе. Возвращается норма - наличие пятилетней прописки. В настоящее время заветных метров в столице ожидают более двухсот тысяч человек. Отказ в расширении получат те, кто для получения нового жилья специально ухудшил свои жилищные условия: продал, разменял или позволил вселиться в квартиру другим людям. Новые правила снимают также ограничения на вселение в дом, подлежащий сносу.