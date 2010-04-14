Завершилась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко по южным регионам страны

Александр Лукашенко посетил одно из передовых хозяйств Мозырского района. Совхоз-комбинат «Заря» известен в республике новейшими технологиями выращивания кукурузы. Еще одной важной темой дня стала подготовка к празднованию 65-летия Победы.

По итогам первых месяцев работы в совхоз-комбинате «Заря» прирост валовых объёмов продукции составил 9%, при прогнозных 6%. Увеличилось выращивание птицы и поголовье голов. Продуктивность выше, чем по области, хотя эффективность производства здесь лучшая и в республике. В январе-феврале хозяйство получило прибыли на 2,5 миллиарда рублей.

Президент посещает его, чтобы познакомиться с передовыми технологиями, правда едва сойдя с трапа вертолёта, развернул карту, чтобы с губернатором обсудить возможные меры по спасению неиспользуемых земель, которые увидел сверху.

Александр Лукашенко:

Я переживаю за земли — они мгновенно зарастают. Может, создать в каждом районе отряды, вооружить их, чтобы они за этот год хотя бы перепахали, убрали хмызняк, сделали рекультивацию пока без мелиорации. Давайте подумаем, каким образом здесь работать. Обычным методом мы уже не успеем. Если зарастут поля, через три года нам придется вложить в два раза больше средств на культуртехнические, мелиоративные работы.

Здесь на Гомельщине мелиорируют земли по 25 тыс. гектаров в год. Прогресс большой, раньше хорошо если удавалось вернуть в севооборот 5 тыс. гектаров. В течение недели Министерство сельского хозяйства проработает вопрос о возможности организовать отряды, которые бы зачистили пока ещё не сильно заросли поля, чтобы впоследствии меньше тратить на это госсредств. Сев яровых по области до 7 мая. Приступили к реализации программы по мелиорации — на эти цели в регион направят 1,5 триллиона рублей.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

Те четыре района с большим энтузиазмом взялись за эту программу, потому что она — большое благо для Гомельшины и нашего гомельского Полесья. Как бы то ни было, по разным источникам финансирования — и кредитные ресурсы, и облигационные ссуды, и займы — достаточно серьёзные деньги для развития красивого уголка Гомельщины.

Конёк предприятия «Заря» — кукуруза. Здесь её сеют рано, причём на неплодородных землях, запесчаненых. Рентабельность — 20-30%, ни одна сельхозкультура не даёт таких результатов. Кукурузу хорошо использовать для откормки птицы и других домашних животных. Речь о том, чтобы полностью уйти от практики выпаски скота на пастбищах и откармливать его в помещениях. Опыт, конечно же, неоценимый, учитывая, что каждое сельхозпредприятие в стране имеет на балансе примерно треть запесчаненых земель, а в год Беларусь тратит около 100 миллиардов на закупку семян кукурузы. Получается, что мы можем выращивать свою.

Александр Лукашенко:

Почему не повторить то, что делают здесь? Надо спросить технологию. Мы теряем огромные деньги, вкладываем миллиарды, а не получаем того эффекта. Кукуруза — это зерно, это глупо не учитывать.

Сегодня Президент дал поручение о необходимости специализировать сельхозпредприятия в стране, в частности, по картофелю.

Александр Лукашенко:

Главное у нас сейчас — это переработка и хранение. Это важнейший вопрос, надо отойти от той советской системы, когда мы производили много и всё это гробили. Лучше не надо её возделывать, выращивать, чтобы потом закопать. Поэтому нужны хранилища, ну надо чётко определиться. Нам нужно специализировать хозяйства, у нас остались хозяйства, где ещё не утеряны люди, которые умели и умеют возделывать картофель.

Помимо сельскохозяйственной темы Александр Лукашенко поднял сегодня ещё одну — предстоящее 65-летие Великой Победы. На этих землях в своё время проходила операция по освобождению Мозыря и прилегающих районов. Александр Лукашенко встретился с ветеранами Гомельщины. Поговорили о прошлом и настоящем защитников Отечества. В области на празднование 65-телия Победы потратят в общей сложности 16 миллиардов рублей, чтобы никто из 7 тысяч ветеранов Гомельщины не остался без внимания.

Александр Лукашенко:

Ни один ветеран не должен быть обиженным, брошенным, как это часто мы видим у соседей — забыли, замёрз, умер на пороге, а мы разговоры ведём, что должны. Вот это самое главное. Вы знаете всех, если кто-то обижен — подскажите нам. Мы сегодня в состоянии обеспечить нормально жизнь. Сколько осталось этих ветеранов уже? Это золотой фонд — кремень и опора в государстве.

От себя ветераны подарили Александру Лукашенко книгу о регионе и бочонок полесского мёда. Затем фронтовики пригласили главу государства побеседовать в непринуждённой обстановке. Конечно, не обошлось без традиционной солдатской каши и фронтовых ста грамм.

Александр Лукашенко:

Пока мы живы, всё, что мы здесь брали приступом, мы сохраним и приумножим.

Николай Белов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы говорим — 65 лет Победы, но я вижу эту победу ещё и с другой стороны. Её результаты, продолжение Победы в наше мирное время, в мирной нашей работе. Всё расцвело, Мозырь отстроен, предприятия учреждения, сельскохозяйственные предприятия — именно эта Победа дала эти результаты, которыми мы сейчас пользуемся и которые нужно держать, развивать и умножать.

Подводя итоги трёхдневной рабочей поездки по регионам страны, Президент обратил внимание на безоговорочное выполнение программы возрождения Припятского Полесья. Основная задача — привести в порядок сельхозпредприятия, нельзя забывать и о природных богатствах края.

Александр Лукашенко:

Проекты всегда были затратными. Например, в программу преодоления последствий от катастрофы на Чернобыльской АЭС мы угрохали около 35 млрд. Но эти деньги не вылетели в трубу — они пошли на пользу людям. Так и сейчас. Если бы пролетели над Припятью, то увидели бы огромную пойму до 10-15 км разлива. Мне становится жаль, что она уж очень мало дает нам пользы.