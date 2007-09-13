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Завершается визит премьер-министра Беларуси в Казахстан

13 сентября 2007 07:57
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В Павлодаре Сергей Сидорский посетил предприятие "Алюминий Казахстана", где ознакомился с производственной деятельностью и с перспективами его развития. Премьер побывал также на предприятии "Автоспецмаш-Павлодар", где состоялось открытие сборочного производства тракторов МТЗ.
Отметим, что Минский тракторный через два года планирует собирать в Павлодаре до 5 тысяч тракторов "Беларус".
Кроме того, сейчас обсуждают возможность организации сборочного производства белорусских комбайнов в Казахстане. В перспективе наша страна планирует поставлять в эту страну весь спектр сельхозтехники. И такие планы, возможно, осуществятся уже весной.
# Экономика

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