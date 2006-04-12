Затяжная весна не помешает посевной

В нынешнем году труженики села планируют собрать 8 миллионов тонн зерновых. И это несмотря на проблемы, связанные с гибелью части озимых и задержкой начала сева почти на 2 недели.Нынешняя посевная обойдется государству почти в 3 триллиона рублей. Чтобы наверстать упущенное, говорят специалисты, необходимо решить несколько важных задач: прежде всего, найти недостающие финансовые средства для проведения посевной кампании. Ее стоимость составляет 2,8 триллиона рублей, пока не хватает около 400 миллиардов. От решения этой проблемы зависят своевременное приобретение топлива, запасных частей для уборочно-посевной техники, семян, минеральных удобрений. Несмотря на такое количество проблем, в Минсельхозе уверены, что урожай будет хорошим. Но для этого всем предстоит поработать, на время забыв об отдыхе. Впрочем, белорусским крестьянам к труду не привыкать.