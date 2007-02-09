Затраты на услуги ЖКХ сбалансированы

В нынешнем году население будет возмещать затраты на услуги ЖКХ на уровне прошлого года. По итогам 2006 года этот показатель составил 40,5%. Напомним, что с 1 января коммунальные тарифы за газ и электроэнергию подорожали на 20%, тепло - на 12%. Теперь оплата за однокомнатную квартиру зимой - примерно 81.000 рублей и около 50.000 летом. Двухкомнатная квартира - соответственно 122.000 и 75.000, трехкомнатная - 170.000 и 100.000 рублей. В связи с ростом тарифов Министерство ЖКХ не ожидает увеличения задолженности со стороны населения.