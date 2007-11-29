Заславль - пример успешного развития малых городов Беларуси

После трехчасовой теоретической дискуссии, участники семинара отправились осваивать научные тезисы на практике. Они разделились на 12 групп и выехали в регионы.

"Большой город - большие возможности, малый город - малые". С известным постулатом жители Заславля не согласны. В этом убедились участники республиканского семинара, посещая Минский район.

Две главные проблемы небольших населенных пунктов - безработица и низкий уровень оказания услуг населению в Заславле удалось решить. Только в этом году в городе создано почти 500 новых рабочих мест. Одному из местных предприятий - Заводу по выпуску строительных материалов - лишь год. Но это уже один из крупных налогоплательщиков. За десять месяцев в бюджет перечислено более миллиарда рублей.

В строительство завода уже вложено 6,5 миллионов евро. Причем зарубежные инвесторы не поскупились, и часть средств пошла на реконструкцию дорожной инфраструктуры. А для малого города - это большие деньги. В ближайшие два года на расширение производства планируется использовать еще 2 миллиона евро.

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" - пример иного плана. Здесь зарабатывают на туристах. Этот объект популярен не только у белорусов, но и гостей из зарубежья. Многие из участников семинара здесь были не раз, но не отказались пройти по известным маршрутам еще раз.

Услуги для туристов оказывают жители из Заславля и соседней деревни Лошаны. В древнем городе намерены развивать сферу обслуживания. Туристическая составляющая местного бюджета будет расти.

Заславль может стать примером для многих малых городов. За последние пять лет городе организовано несколько десятков новых производств. А средняя заработная плата лишь немного уступает столичной. Близость к столице, конечно, сыграла Заславлю "на руку". А выгодное географическое положение здесь использовали с умом.